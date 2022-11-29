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"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли еще три судна

"Зерновая инициатива": из портов Большой Одессы вышли еще три судна

Киев • УНН

 • 940323 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В рамках «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 3 судна из 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

Цитата

«Из портов Большой Одессы вышли 3 судна из 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по «зерновому коридору» двигается 3 судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн ​​тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Дополнение

17 ноября сообщалось, что соглашение о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.

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