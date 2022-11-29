"Зернова ініціатива": з портів Великої Одеси вийшли ще три судна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У рамках «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.
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«З портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 856 тис. тонн української агропродукції», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що по «зерновому коридору» рухається 3 судна під завантаження 85,5 тис. тонн агропродукції.
Міністерство інфраструктури України повідомило, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 504 судна, які експортували 12,27 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Доповнення
17 листопада повідомлялося, що угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.