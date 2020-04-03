Зенитная ракета во дворе частной усадьбы: в Минобороны дали комментарии и объяснения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы во Львовской области 2 апреля стала изношенность и неисправность боеприпаса. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - отметил он.
Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.
Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалось устарелость бортовой аппаратуры.
"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - добавил Таран.
Напомним, во Львовской области на территории жилого двора упал учебный снаряд.