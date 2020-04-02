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З'явились нові подробиці падіння снаряду на біля житлового будинку на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині на території житлового обійстя впав учбовий снаряд. Про це "Гал-інфо" повідомили очевидці події, передає УНН.

Як повідомили ЗМІ очевидці події, пригода трапилась у селі Верещиця. На подвірї впав не бойовий, а навчально-практичний снаряд, без бойового заряду.

В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виданню повідомили, що сьогодні на полігоні відбувались навчальні стрільби з засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, як повідомляла раніше Військова служба правопорядку у Збройних Силах України, сьогодні, 2 квітня, на подвір’я житлового будинку у приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд. Боєприпас не розірвався. Жертв та постраждалих немає. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗС України, Національної поліції та служби порятунку. Усі обставини з’ясовуються.

Українські Національні Новини

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