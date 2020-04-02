На Львівщині на подвір’я житлового будинку впав снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині з’ясовуються обставини падіння снаряду на подвір’я житлового будинку у приватному секторі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, сьогодні, 2 квітня, на подвір’я житлового будинку у приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що боєприпас не розірвався. Жертв та постраждалих немає.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗС України, Національної поліції та служби порятунку.
Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, СБУ викрила у Луганській області схрон із військовими засобами ураження, а саме з гранатометами та артилерійськими снарядами.