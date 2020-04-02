Во Львовской области во двор жилого дома упал снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области выясняются обстоятельства падения снаряда во двор жилого дома в частном секторе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВС Украины, Национальной полиции и службы спасения.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, СБУ разоблачила вj Луганской области схрон с военными средствами поражения, а именно с гранатометами и артиллерийскими снарядами.