Появились новые подробности падения снаряда на возле жилого дома во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области на территории жилого двора упал учебный снаряд. Об этом "Гал-инфо" сообщили очевидцы происшествия, передает УНН.
Как сообщили СМИ очевидцы происшествия, происшествие произошло в селе Верещица. Во дворе упал не боевой, а учебно-практический снаряд, без боевого заряда.
В Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного изданию сообщили, что сегодня на полигоне проходили учебные стрельбы из средств противовоздушной обороны.
Напомним, как сообщала ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины, сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд. Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВС Украины, Национальной полиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются.