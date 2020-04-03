Зенітна ракета на подвір’ї приватної садиби: у Міноборони дали коментарі і пояснення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Причиною падіння зенітної ракети на подвір’я приватної садиби на Львівщині 2 квітня стала застарілість та несправність боєприпасу. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося”, — зазначив він.
Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередніми результатами розслідування, найбільш вірогідною причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої у 1985 році, тобто 35 років тому.
Міністр уточнив, що минулого року ракета була перевірена та визнана придатною для використання. Але далася взнаки застарілість бортової апаратури.
“Мною прийнято рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії”, — додав Таран.
Нагадаємо, на Львівщині на території житлового обійстя впав учбовий снаряд.