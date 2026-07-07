Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана
Киев • УНН
Актриса Зендея рассказала, что в первый день съемок фильма "Одиссея" Кристофера Нолана у нее замерз рот из-за холода в Исландии, из-за чего она не могла произнести реплики. Она играет богиню Афину в экранизации поэмы Гомера.
Американская актриса Зендея призналась, что допустила ошибку в свой первый день на съемках фильма «Одиссея» (Odyssey) знаменитого режиссера Кристофера Нолана. По словам актрисы, ее рот буквально замерз, так как съемки проходили в условиях холодной погоды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
Детали
По информации издания, актриса работала над новым фильмом режиссера Кристофера Нолана, где играет греческую богиню Афину, однако в свой первый рабочий день на съемочной площадке немного перенервничала.
"Дело в том, что у меня были свои реплики, и я хотела выучить их идеально. Кажется, я немного себя накрутила", – объяснила Зендея.
Кроме того, актриса работала на холоде, что также усложнило работу.
"Было особенно холодно… Это было в Исландии. Мой рот просто замерз. О, ничего не выходит. Мой рот просто не двигается. Буквально. Получалось что-то вроде: «Бла-бла-бла». Так неловко", – рассказала актриса.
Впрочем, несмотря на трудности, Зендея отметила, что была рада работать над проектом вместе с людьми, которыми давно восхищалась.
"Но скажу, что просто появиться в такой ситуации… Это такое удовольствие и подарок – иметь возможность разделить эти моменты с людьми, которыми ты так долго восхищался. Часть тебя должна в определенной степени отделиться. Хорошо, сосредоточиться; мы работаем. Но я была так тронута и взволнована тем, что была там, и хотела сделать свою работу как можно лучше", – подчеркнула Зендея.
Дополнение
В фильме «Одиссея», основанном на древнегреческой поэме Гомера, Зендея играет греческую богиню Афину. Фильм рассказывает об опасном путешествии царя Одиссея обратно на Итаку после Троянской войны, включая битвы с мифическими существами, во время которого он пытается воссоединиться со своей женой Пенелопой и сыном Телемахом.
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сети05.05.26, 13:23 • 30828 просмотров