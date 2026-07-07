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Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 5144 просмотра
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Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана

Киев • УНН

 • 5150 просмотра

Актриса Зендея рассказала, что в первый день съемок фильма "Одиссея" Кристофера Нолана у нее замерз рот из-за холода в Исландии, из-за чего она не могла произнести реплики. Она играет богиню Афину в экранизации поэмы Гомера.

Зендея призналась, что сбилась с реплики в первый день съемок "Одиссеи" Нолана
Universal Pictures / Courtesy Everett Collection

Американская актриса Зендея призналась, что допустила ошибку в свой первый день на съемках фильма «Одиссея» (Odyssey) знаменитого режиссера Кристофера Нолана. По словам актрисы, ее рот буквально замерз, так как съемки проходили в условиях холодной погоды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

По информации издания, актриса работала над новым фильмом режиссера Кристофера Нолана, где играет греческую богиню Афину, однако в свой первый рабочий день на съемочной площадке немного перенервничала.

"Дело в том, что у меня были свои реплики, и я хотела выучить их идеально. Кажется, я немного себя накрутила", – объяснила Зендея.

Кроме того, актриса работала на холоде, что также усложнило работу.

"Было особенно холодно… Это было в Исландии. Мой рот просто замерз. О, ничего не выходит. Мой рот просто не двигается. Буквально. Получалось что-то вроде: «Бла-бла-бла». Так неловко", – рассказала актриса.

Впрочем, несмотря на трудности, Зендея отметила, что была рада работать над проектом вместе с людьми, которыми давно восхищалась.

"Но скажу, что просто появиться в такой ситуации… Это такое удовольствие и подарок – иметь возможность разделить эти моменты с людьми, которыми ты так долго восхищался. Часть тебя должна в определенной степени отделиться. Хорошо, сосредоточиться; мы работаем. Но я была так тронута и взволнована тем, что была там, и хотела сделать свою работу как можно лучше", – подчеркнула Зендея.

Дополнение

В фильме «Одиссея», основанном на древнегреческой поэме Гомера, Зендея играет греческую богиню Афину. Фильм рассказывает об опасном путешествии царя Одиссея обратно на Итаку после Троянской войны, включая битвы с мифическими существами, во время которого он пытается воссоединиться со своей женой Пенелопой и сыном Телемахом.

Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сети05.05.26, 13:23 • 30828 просмотров

Алла Киосак

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