Землеустроитель сельсовета Харьковщины раздавал госземли за деньги

Специалист-землеустроитель одного из сельских советов Харьковского района области требовал и получил неправомерную выгоду от гражданина за влияние в принятии на сессии сельского совета положительного решения об отводе 0,15 га земли для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Злоумышленника задержали "на горячем" в собственном рабочем кабинете - при передаче ему последнего транша в размере 5 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 21 тыс. грн.

Уголовное производство начато по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Готовятся документы на задержание землеустроителя.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в Житомирской области будут судить майора полиции за взятку.