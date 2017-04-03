Землевпорядник сільради Харківщини роздавав держземлі за гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Харківщини викрила "на гарячому" землевпорядника сільської ради-хабарника, який за гроші роздавав державні землі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Спеціаліст-землевпорядник однієї з сільських рад Харківського району області вимагав та отримав неправомірну вигоду від громадянина за вплив у прийнятті на сесії сільської ради позитивного рішення про відведення 0,15 га землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Зловмисника затримали "на гарячому" у власному робочому кабінеті - під час передачі йому останнього траншу у розмірі 5 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди становить 21 тис. грн.
Кримінальне провадження розпочато за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Готуються документи на затримання землевпорядника.
Наразі першочергові слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині судитимуть майора поліції за хабар.