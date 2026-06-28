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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в туристическом регионе Португалии – Reuters

Киев • УНН

 • 986 просмотра

В туристическом регионе Алгарве в Португалии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Пострадавших и разрушений нет, эпицентр находился в Атлантическом океане.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в туристическом регионе Португалии – Reuters

На юге Португалии утром 29 июня произошло землетрясение магнитудой 4,1. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), подземные толчки были зафиксированы в 7:59 по местному времени. Их почувствовали жители городов Лагуш и Портиман в туристическом регионе Алгарве.

Эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане примерно в 70 километрах от мыса Сан-Висенте. По информации IPMA, жертв или материального ущерба в результате землетрясения не зафиксировано.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек27.06.26, 21:19 • 13023 просмотра

Степан Гафтко

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