Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в туристическом регионе Португалии – Reuters
Киев • УНН
В туристическом регионе Алгарве в Португалии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Пострадавших и разрушений нет, эпицентр находился в Атлантическом океане.
На юге Португалии утром 29 июня произошло землетрясение магнитудой 4,1. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), подземные толчки были зафиксированы в 7:59 по местному времени. Их почувствовали жители городов Лагуш и Портиман в туристическом регионе Алгарве.
Эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане примерно в 70 километрах от мыса Сан-Висенте. По информации IPMA, жертв или материального ущерба в результате землетрясения не зафиксировано.
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