Землетрясение в Новой Зеландии вызвало цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мощное землетрясение в Новой Зеландии вызвало цунами. Об этом сообщили власти страны, передает УНН со ссылкой на AP.
"Власть Новой Зеландии сообщила, что землетрясение вызвало цунами, первые волны ударили по Южному острову", - говорится в сообщении.
Местных жителей призвали переместиться в районы, расположенные дальше от побережья.
Напомним, землетрясение произошло вблизи города Крайстчерч.
Сообщения о серьезных повреждениях или травмах в Крайстчерче не поступали. Сообщалось о незначительных повреждениях в столице страны Веллингтон.