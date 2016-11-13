Землетрус у Новій Зеландії викликав цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Потужний землетрус у Новій Зеландії викликав цунамі. Про це повідомила влада країни, передає УНН з посиланням на AP.
“Влада Нової Зеландії повідомила, що потужний землетрус викликав цунамі, перші хвилі вдарили по Південному острову”, — йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів закликали переміститися до районів, розташованих далі від узбережжя.
Нагадаємо, землетрус стався поблизу міста Крайстчерч.
Повідомлень про серйозні пошкодження чи травмування у Крайстчерчі не надходили. Повідомлялось про незначні пошкодження у столиці країни Веллінгтон.