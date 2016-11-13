Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Новой Зеландии возле города Крайстчерч, передает УНН со ссылкой на BBC.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения зафиксировали в 95 километрах от города Крайстчерч.
Сообщений о жертвах и разрушениях от землетрясения пока не поступало, хотя жители соседних городов говорят, что чувствовали ощутимые толчки.
Как отмечается, этот город до сих пор не полностью оправился после разрушительного землетрясения 2011 года, унесшего жизни 185 человек.