Землетрус магнітудою 7,4 стався у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 7,4 стався у Новій Зеландії поблизу міста Крайстчерч, передає УНН з посиланням на BBC.
За даними фахівців, епіцентр землетрусу зафіксували у 95 кілометрах від міста Крайстчерч.
Повідомлень про жертв і руйнування від землетрусу поки не надходило, хоча жителі сусідніх міст кажуть, що відчували відчутні поштовхи.
Як зазначається, це місто ще досі не повністю оговталось після руйнівного землетрусу 2011 року, що забрав життя 185 осіб.