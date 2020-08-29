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Зеленскому передали на подпись закон о повышении минималки

Киев • УНН

 • 14592 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали на подпись Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата повысится до 5 тыс. гривен, передает УНН.

Зеленскому передали на подпись закон о повышении минималки

На сайте ВР указано, что 29 августа закон был подписан Председателем ВР Дмитрием Разумковым. Также есть информация, что документ передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал УНН, 25 августа Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 до 5 тыс. грн, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, законопроектом предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в размере 5000 гривен в месяц (рост на 5,86 процента). Также предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86 процента).

Как отмечается в пояснительной записке, вместе с поднятием минимальной зарплаты предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

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