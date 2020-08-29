Зеленському передали на підпис закон про підвищення мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському передали на підпис Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата підвищиться до 5 тисяч, передає УНН.
На сайті ВР зазначено, що 29 серпня закон був підписаний Головою ВР Дмитром Разумковим. Також є інформація, що документ передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомляв УНН, 25 серпня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3963 про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. грн, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.
Так, законопроектом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у розмірі 5 000 гривень на місяць (зростання на 5,86 відсотка). Також передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлення його у розмірі 2 225 гривень (підвищення складе 5,86 відсотка).
Як зазначається у пояснювальній записці, разом з підняттям мінімальної зарплати передбачено збільшення планових податкових надходжень на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – на 80 млн гривень.