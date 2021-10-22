Зеленский уволил государственного уполномоченного по Антимонопольному комитету Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Буроменскую от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.
Цитата
"Уволить Буроменскую Наталью Любомировну от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в указе.
Справка
Наталья Буроменская - адвокат, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№ 85 в списке).
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным в 2020 году.