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Зеленский уволил государственного уполномоченного по Антимонопольному комитету Украины

Киев • УНН

 • 22146 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Буроменскую от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Зеленский уволил государственного уполномоченного по Антимонопольному комитету Украины

Цитата

"Уволить Буроменскую Наталью Любомировну от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Справка

Наталья Буроменская - адвокат, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№ 85 в списке).

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным в 2020 году.

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