Зеленський звільнив державного уповноваженого з Антимонопольного комітету України

Цитата

“Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого згідно з поданою заявою”, — йдеться в указі.

Довідка

Наталія Буроменська — адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії “Голос” (№ 85 у списку).

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Буроменську заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим у 2020 році.