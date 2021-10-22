Зеленський звільнив державного уповноваженого з Антимонопольного комітету України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Буроменську з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
“Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого згідно з поданою заявою”, — йдеться в указі.
Довідка
Наталія Буроменська — адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії “Голос” (№ 85 у списку).
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Буроменську заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим у 2020 році.