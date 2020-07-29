Зеленський здійснив кадрові перестановки в АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Буроменську заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Президент указом №298/2020 звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого. Після чого відповідним указом №299/2020 звільнив Наталію Буроменську з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, а наступним - призначив її на посаду заступника голови АМКУ.
"Призначити Буроменську Наталію Любомирівну заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим", - йдеться в указі №300/2020.
Нагадаємо, 5 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого, а також ще двох державних уповноважених АМКУ.
Також Президент звільнив Валерія Полюховича та Агію Загребельську з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.