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Зеленский обратился к Швейцарии и призвал заморозить активы россиян в банках

Зеленский обратился к Швейцарии и призвал заморозить активы россиян в банках

Киев • УНН

 • 81847 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Швейцарии и призвал заморозить в банках активы россиян, которые развязали кровавую войну в Украине, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я благодарен вам и вашей стране за то, что вы поддержали нас в такой сложный момент. Что вы не остались в стороне и не сказали, что все это не про вас. Потому что на самом деле невозможно оставаться в стороне от того, что в 21 веке в центре Европы на мирные города летят сотни ракет и авиабомб ... И так же, как мне хотелось бы, чтобы украинцы жили, как швейцарцы. Так же я хочу, чтобы вы были и стали, как украинцы, - в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся активы всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это также борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это нужно. Это большая борьба и вы это можете”, - подчеркнул глава государства.

Детали

Он также поднял вопрос работы бизнеса в россии. В частности, речь шла об отказе швейцарской компании Nestlé покинуть рынок рф.

“Я хочу, что вы стали украинцами, которые чувствуют, что это такое, когда разрушают дом, города, мирные города. Я хочу, чтобы вы были, как украинцы в вопросе о бизнесе, который работает в россии несмотря на эту войну ... Good food, good life - хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается покинуть россию. И даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы, еще и другим странам Европы. Я хочу, чтобы все швейцарцы стали сейчас, как все мы - украинцы. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас не потеряли наш шанс вернуть мир, остановить любые войны в мире”, - подчеркнул Глава государства.

Добавим

Накануне стало известно, что швейцарская компания Nestle отказалась уйти с российского рынка, несмотря на российский терроризм на территории Украины.

Также, по оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки страны сохраняют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 млрд долларов США) российских клиентов на оффшорных счетах. Санкции против России предоставляют редкую возможность узнать об этих активах.

Украинские Национальные Новости

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