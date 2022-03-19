Зеленський звернувся до Швейцарії та закликав заморозити активи росіян у банках

Цитата

“Я вдячний вам та вашій державі за те, що ви підтримали нас у такий складний час. Що ви не залишилися осторонь та не сказали, що все це не про вас. Бо насправді неможливо залишатися осторонь від того, що у 21 сторіччі у центрі Європи на мирні міста летять сотні ракет та авіабомб … І так само, як мені хотілося б, щоб українці жили, як швейцарці. Так само я хочу, щоб ви були і стали, як українці, - в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про ваші банки, де зберігаються активи всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно і це неприємно. Але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків. Це потрібно. Це є велика боротьба і ви це можете”, - наголосив голова держави.

Деталі

Він також порушив питання роботи бізнесу у росії. Зокрема, мова йшла про відмову швейцарської компанії Nestlé залишити ринок рф.

“Я хочу, що ви стали українцями, які відчувають, що це таке, коли руйнують дім, міста, мирні міста. Я хочу, щоб ви були, як українці в питанні про бізнес, який працює в росії попри цю війну … Good food, good life - хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється залишити росію. І навіть зараз, коли звідти лунають погрози, ще й іншим країнам Європи. Я хочу, щоб всі швейцарці стали зараз, як всі ми - українці. Я хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш шанс повернути мир, зупинити будь-які війни у світі”, - наголосив Голова держави.

Додамо

Напередодні стало відомо, що швейцарська компанія Nestle відмовилася піти з російського ринку, попри російський тероризм на території України.

Також, за оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки країни зберігають від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів США) російських клієнтів на офшорних рахунках. Санкції проти росії надають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.