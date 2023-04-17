Зеленский снова собрал Ставку: обсудили наращивание производства ракет и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где среди прочего участники обсудили наращивание отечественного производства всех типов ракет и боеприпасов, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Детали
"Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегических группировок войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.
Разведка проинформировала о вероятных действиях противника в ближайший период.
Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад.
Напомним
Укроборонпром передал в войска 122-мм артиллерийские и 125-мм танковые снаряды, изготовленных за рубежом.