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Зеленский снова собрал Ставку: обсудили наращивание производства ракет и боеприпасов

Зеленский снова собрал Ставку: обсудили наращивание производства ракет и боеприпасов

Киев • УНН

 • 614255 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где среди прочего участники обсудили наращивание отечественного производства всех типов ракет и боеприпасов, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегических группировок войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Разведка проинформировала о вероятных действиях противника в ближайший период.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад.

Напомним

Укроборонпром передал в войска 122-мм артиллерийские и 125-мм танковые снаряды, изготовленных за рубежом.

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