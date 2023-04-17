Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили нарощування виробництва ракет і боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого учасники обговорили нарощування вітчизняного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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"Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", - ідеться у повідомленні.
Також учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.
Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
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