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Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили нарощування виробництва ракет і боєприпасів

Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили нарощування виробництва ракет і боєприпасів

Київ • УНН

 • 614261 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого учасники обговорили нарощування вітчизняного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", - ідеться у повідомленні.

Також учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Нагадаємо

Укроборонпром передав у війська 122-мм артилерійські та 125-мм танкові снаряди, виготовлених за кордоном.

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