Зеленский сменил состав СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины - ввел в состав министра энергетики Украины Германа Галущенко, передает УНН.
Цитата
".... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в указе №192/2021.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее
29 апреля ВР назначила на должность министра энергетики, которая более года оставляла вакантной, Германа Галущенко.
Кто такой Галущенко
Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и Администрации Президента.
В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв. м в селе Солтановка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв. м, а также несколько земельных участков и две квартиры в столице, находящихся в общей собственности с женой. Семья пользуется автомобилями Mercedes и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тыс. долларов.