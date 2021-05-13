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Зеленський змінив склад РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України - увів до складу міністра енергетики України Германа Галущенка, передає УНН.

Зеленський змінив склад РНБО

Цитата

".... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться в указі №192/2021.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше 

29 квітня ВР призначила на посаду міністра енергетики, яка понад рік залишала вакантною, Германа Галущенка.

Хто такий Галущенко

Галущенко був призначений на посаду віце-президента “Енергоатома” в травні 2020 року. У 2013-2014 рр. вже працював в компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. Раніше він також працював в прокуратурі, МЗС, Мін’юсті і Адміністрації Президента.

У декларації Галущенка значиться будинок площею 317 кв. м у селі Солтанівка Київської області і квартира в Києві площею 45,4 кв. м, також декілька земельних ділянок і ще дві квартири в столиці, що перебувають у спільній власності з дружиною. Сім’я користується автомобілями Mercedes і Land Rover. У Галущенка є заощадження, зокрема в доларах, в декларації він вказав 152 тисячі доларів.

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