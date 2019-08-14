Зеленский сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

"Освободить Яблонского Василия Николаевича от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Также, Зеленский подписал указ, которым назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

"(Президент постановил - ред.) директору Национального института стратегических исследований внести в двухмесячный срок предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников", - говорится в указе.

Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского врио директора.