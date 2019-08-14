Зеленський змінив керівника Націнституту стратегічних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського та призначив директором Олександра Литвиненка. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"Увільнити Яблонського Василя Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.
Також, Зеленський підписав указ, яким призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень.
"(Президент постановив – ред.) директорові Національного інституту стратегічних досліджень внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту, передбачивши його реорганізацію та скорочення штатної чисельності працівників", - повідомляється в указі.
Нагадаємо, п’ятий Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора.