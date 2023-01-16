Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и угрозе новых ракетных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте, пишет УНН.
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"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и на Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", - сообщил Зеленский.
Наконец, по его словам, остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.
"Выстоим, победа будет за нами!" - подчеркнул Глава государства.