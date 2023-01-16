Зеленський зібрав Ставку: говорили про ситуацію на передовій і загрозу нових ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали ситуацію на фронті, пише УНН.
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"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії", - повідомив Зеленський.
Насамкінець, з його слів, зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки.
"Вистоїмо, перемога буде за нами!" - наголосив Глава держави.