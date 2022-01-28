Зеленский жестко ответил Ларову на предложение “приехать в Сочи”

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“У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать. Недавно, мне кажется, министр иностранных дел Российской Федерации еще раз говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи. Но сказал, что мы не можем там проговаривать вопрос Донбасса — это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы человек не согласился?" - отметил Зеленский.

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно, что происходит у меня на границах или на контактной линии? Как ты мне такое предлагаешь, для чего? А я хочу встречаться, я не боюсь любого фоормата. Мне все равно, в любом формате, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? Хорошо, давайте встретимся в Одессе, искупаемся в море. Просто люди не понимают цену жизни, вот и все”, — сказал Президент.

Детали

Президент заявил, что выступает за серьезный диалог, о том что в Украине много вызовов, много вопросов.

“Давайте не все вопросы, давайте один, любой. Давайте обмен. Вам какая разница? Вы получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? В чем смысл?" - спросил Президент.

Он назвал позицию России “безрезультативной”, отметив что “надо договариваться”.

Ранее

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может при желании приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург для обсуждения с РФ нормализации двусторонних отношений.

Напомним

Во время пресс-конференции, которая состоялась еще 20 мая, Владимир Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, в сентябре в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма.

Организация прямых переговоров между Зеленским и Путиным не находится в активной стадии, указывали в МИД Украины в декабре.

Впоследствии начали обсуждаться другие форматы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу с глазу на глаз лидеров Украины и РФ, например, в Анкаре.

Также Зеленский предлагал президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что в Кремле не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.