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Зеленський жорстко відповів Ларову на пропозицію “приїхати у Сочі”

Зеленський жорстко відповів Ларову на пропозицію “приїхати у Сочі”

Київ • УНН

 • 163799 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів роійському міністру закордонних справ на пропозицію останнього “приїхати в Сочі”. Про це він заявив під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ, пише кореспондент УНН.

Цитата

“У вас є питання? Давайте сідати і розмовляти. Нещодавно, мені здається, міністр закордонних справ Російської Федерації ще раз говорить: якщо президент України хоче домовлятись, нехай приїжджає в Санкт-Петербург, в Москву, у Сочі... Але сказав, що ми не можемо там проговорювати питання Донбасу — це питання внутрішнє. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб людина не погодилась?” — зазначив Зеленський.

“Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається у мене на кордонах або на контактній лінії? Як ти мені таке пропонуєш, для чого? А я хочу зустрічатись, я не боюсь будь-якого фоормату. Мені все одно, у будь-якому форматі, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Добре, давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось в морі. Просто люди не розуміють ціну життя, ось і все”, — сказав Президент.

Деталі

Президент заявив, що виступає за серйозний діалог, про те що в України багато викликів, багато питань.

“Давайте не всі питання, давайте одне, будь-яке. Давайте обмін. Вам яка різниця? Ви отримуєте задоволення від того, що люди сидять у тюрмах? У чому сенс?”, — запитав Президент.

Він назвав позицію Росії “безрезультативною”, зазначивши що “треба домовлятись”.

Раніше

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Президент України Володимир Зеленський може за бажання приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга для обговорення з РФ нормалізації двосторонніх відносин.

Нагадаємо

Під час пресконференції, яка відбулась ще 20 травня, Володимир Зеленський сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, у вересні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму.

Організація прямих переговорів між Зеленським і Путіним не перебуває в активній стадії, вказували у МЗС України у грудні.

Згодом почали обговорюватися інші формати. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч віч-на-віч лідерів України та РФ, наприклад, в Анкарі.

Також Зеленський пропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента Володимира Путіна. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, однак, заявив, що у Кремлі не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.

Українська влада та західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

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