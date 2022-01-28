Лавров про переговори РФ і України: каже, Зеленський "за бажання" може приїхати, але не говорити про Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Президент України Володимир Зеленський може за бажання приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга для обговорення з РФ нормалізації двосторонніх відносин, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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“Зеленський може за бажання приїхати до Москви, Сочі або Санкт-Петербурга для обговорення з РФ нормалізації двосторонніх відносин”, — сказав Лавров.
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Окрім того, Лавров додав, що Москва готова обговорювати із Зеленським нормалізацію відносин, але не Донбас.
“Якщо він хоче обговорювати Донбас — йдіть у контактну групу для врегулювання питань”, — зазначив він.
Доповнення
Під час пресконференції, яка відбулась ще 20 травня, Володимир Зеленський сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн почалася.
У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, у вересні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму.
Організація прямих переговорів між Зеленським і Путіним не перебуває в активній стадії, вказували у МЗС України у грудні.
Згодом почали обговорюватися інші формати. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч віч-на-віч лідерів України та РФ, наприклад, в Анкарі.
Також Зеленський пропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента Володимира Путіна. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, однак, заявив, що у Кремлі не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.
Українська влада та західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.