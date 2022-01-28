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Лавров о переговорах РФ и Украины: говорит, Зеленский "при желании" может приехать, но не говорить о Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский может при желании приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербурга для обсуждения с РФ нормализации двусторонних отношений, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата:

“Зеленский может при желании приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург для обсуждения с РФ нормализации двусторонних отношений”, — сказал Лавров.

Детали

Кроме того, Лавров добавил, что Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс.

“Если он хочет обсуждать Донбасс — идите в контактную группу для урегулирования вопросов”, — отметил он.

Дополнение

Во время пресс-конференции, которая состоялась еще 20 мая, Владимир Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, в сентябре в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма.

Организация прямых переговоров между Зеленским и Путиным не находится в активной стадии, указывали в МИД Украины в декабре.

Впоследствии начали обсуждаться другие форматы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу с глазу на глаз лидеров Украины и РФ, например, в Анкаре.

Также Зеленский предлагал президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что в Кремле не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

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