Зеленский заявил, что альтернативы Дню Независимости быть не может

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины и это самое главное, и нет альтернативы этому дню и этому названию - это День Независимости Украины. Если в этот день люди хотят пойти (шествием, они должны идти - ред.)... Я не считаю, что это альтернативный парад (Маршу защитников Украины - ред.), это очень неправильно. Давайте начинать с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.