Зеленский заявил, что альтернативы Дню Независимости быть не может

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 81196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 92646 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137725 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126368 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128151 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153143 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140885 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Зеленский заявил, что альтернативы Дню Независимости быть не может

Зеленский заявил, что альтернативы Дню Независимости быть не может

Киев  •  УНН

 • 14551 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть никакой альтернативы Дню Независимости Украины, но люди сами решают, участвовать ли в шествии. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины и это самое главное, и нет альтернативы этому дню и этому названию - это День Независимости Украины. Если в этот день люди хотят пойти (шествием, они должны идти - ред.)... Я не считаю, что это альтернативный парад (Маршу защитников Украины - ред.), это очень неправильно. Давайте начинать с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

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