Зеленський заявив, що альтернативи Дню Незалежності бути не може
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що не може бути ніякої альтернативи Дню Незалежності України, але люди самі вирішують, чи брати участь у ході. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Мені здається, що у нас є День Незалежності України й це найголовніше, і немає альтернативи цьому дню і цієї назви – це День Незалежності України. Якщо в цей день люди хочуть піти (ходою, вони повинні йти – ред.)… Я не вважаю, що це альтернативний парад (Марш захисників України - ред.), це дуже неправильно. Давайте починати з риторики. Ми об’єднуємо Україну? Я вважаю, що це найголовніше", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після церемонії урочистого підняття Державного прапора України присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Збройних сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України.