Зеленский заверил, что не боится "майдана" и уйдет в случае такого требования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент не боится очередного "майдана" и готов уйти с должности в случае, если того потребует население. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"По поводу "майдана" - я ничего такого не боюсь. В любую минуту. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, и чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь, но люди должны знать, что они (в случае оставления должности Зеленским - ред.) изберут - они точно не выберут прекращение войны", - отметил Президент.
При этом он добавил, что именно его и именно за обещание прекратить войну избрало большинство украинцев среди всего "меню" политиков.
Напомним, участие в акции 6 октября приняли около 10 тысяч человек, а службу в центре столицы несли 300 правоохранителей.