Зеленский заверил, что не боится "майдана" и уйдет в случае такого требования

"По поводу "майдана" - я ничего такого не боюсь. В любую минуту. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, и чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь, но люди должны знать, что они (в случае оставления должности Зеленским - ред.) изберут - они точно не выберут прекращение войны", - отметил Президент.

При этом он добавил, что именно его и именно за обещание прекратить войну избрало большинство украинцев среди всего "меню" политиков.

Напомним, участие в акции 6 октября приняли около 10 тысяч человек, а службу в центре столицы несли 300 правоохранителей.