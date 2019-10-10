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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський завірив, що не боїться "майдану" і піде у разі такої вимоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент не боїться чергового майдану і готовий піти з посади у разі, якщо того буде вимагати населення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський завірив, що не боїться "майдану" і піде у разі такої вимоги

"З приводу "майдану" – я нічого такого не боюсь. У будь-яку хвилину. Якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, і щоб я не був Президентом. Кровопролиття не буде. Я дуже спокійно до цього відношусь, але люди повинні знати, що вони (в разі залишення посади Зеленським – ред.) оберуть – вони точно не оберуть припинення війни", - зазначив Президент.

При цьому він додав, що саме його і саме за обіцянку припинити війну обрала більшість українців серед усього "меню" політиків.

Нагадаємо, участь у акції 6 жовтня взяли близько 10 тисяч осіб, а службу у центрі столиці несли 300 правоохоронців.

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