Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины

“У меня есть предложение ко всем украинском мира. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-синей”, — сказал Зеленский.

Как сообщал УНН, завтра, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

Напомним, Бадоев рассказал о концепции Шествия ко Дню Независимости Украины.