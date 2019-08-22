Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам ко Дню государственного флага Украины 23 августа запустить флешмоб и раскрасить планету в сине-желтые цвета. Об этом он сказал на своей странице в Instagram, передает УНН.
“У меня есть предложение ко всем украинском мира. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-синей”, — сказал Зеленский.
Как сообщал УНН, завтра, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага.
Напомним, Бадоев рассказал о концепции Шествия ко Дню Независимости Украины.