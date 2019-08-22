Бадоєв розповів про концепцію Ходи до Дня Незалежності України

“На Майдані та вулиці Небесної сотні немає великих декорацій, це лише тумби та подіуми, щоб стояли люди. Люди, це те чим ми пишаємося, ми пишаємося тими, хто зробили щось корисне для країни. Воєнні, як військові, медики, як медики, музиканти, як музиканти. Ми пишаємося талановитими людьми нашої країни. Це і є головна ціль того, що ми хочемо донести у нашому урочистому дійстві, яке буде відбуватися 24 серпня”, — сказав Бадоєв.

За його словами, не буде військової техніки, адже акцент робиться на чудових, відважних людях, які цією технікою керують.

“Не танк, а танкіст, не літак, а льотчик, ми хочемо звернути увагу українців на подвиги наших героїв. А герої бувають і військові, і ті люди, які прославляють нашу країну, як всередині неї, так і за її межами”, — розповів Бадоєв.

Бадоєв, зазначив, що завтра і після завтра під час Ходи до Дня Незалежності будуть зібрані насправді чудові люди.

“Окрім військових тут будуть оперні співаки, якими просто повинна пишатися наша країна, тому що вони давно її прославляють. Тут будуть неймовірні музиканти: (Мирослав — ред.) Скорик, Тіна Кароль, хори, симфонічні оркестри, кожен з цих людей прославляє нашу країну”, — сказав він.

Також, він розповів, що на вулиці Небесної сотні будуть відбуватися дії, які в першу чергу присвячені пам’яті про героїв Небесної сотні. Про те, що люди не забули, що молоде покоління повинно пам’ятати про їх подвиг.

Нагадаємо, Алан Бадоєв та Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності на День Незалежності.