Бадоев рассказал о концепции Шествия ко Дню Независимости Украины

“На Майдане и улице Небесной сотни нет больших декораций, это лишь тумбы и подиумы, чтобы стояли люди. Люди, это то чем мы гордимся, мы гордимся теми, кто сделали что-то полезное для страны. Военные, как военные, медики, как медики, музыканты, как музыканты. Мы гордимся талантливыми людьми нашей страны. Это и есть главная цель того, что мы хотим донести в нашем торжественном мероприятии, которое будет происходить 24 августа”, — сказал Бадоев.

По его словам, не будет военной техники, ведь акцент делается на замечательных, отважных людях, которые этой техникой управляют.

“Не танк, а танкист, а не самолет, а летчик, мы хотим обратить внимание украинцев на подвиги наших героев. А герои бывают и военные, и те люди, которые прославляют нашу страну, как внутри нее, так и за ее пределами”, — рассказал Бадоев.

Бадоев, отметил, что завтра и после завтра во время Шествия ко Дню Независимости будут собраны самом деле замечательные люди.

“Кроме военных здесь будут оперные певцы, которыми просто должна гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют. Здесь будут невероятные музыканты: (Мирослав — ред.) Скорык, Тина Кароль, хоры, симфонические оркестры, каждый из этих людей прославляет нашу страну”, — сказал он.

Также он рассказал, что на улице Небесной сотни будут происходить действия, которые в первую очередь посвящены памяти о героях Небесной сотни. О том, что люди не забыли, что молодое поколение должно помнить об их подвиге.

Напомним, Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости.