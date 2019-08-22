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Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України

Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував українцям до Дня державного прапора України 23 серпня запустити флешмоб та розфарбувати планету в синьо-жовті кольори. Про це він сказав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

“В мене є пропозиція до всіх українців світу. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синьою”, — сказав Зеленський.

Як повідомляв УНН, завтра, 23 серпня, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора.

Нагадаємо, Бадоєв розповів про концепцію Ходи до Дня Незалежності України.

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