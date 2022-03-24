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Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины

Киев • УНН

 • 104828 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к парламенту Швеции предложил государству принять участие в восстановлении любого региона или отрасли в Украине, которые пострадали из-за нападения россии, передает корреспондент УНН.

Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины

Цитата

"Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем нынешним и будущим поколениям, что война не дает результата. Но мир дает результат. И дает жизнь. Швеция - первая страна, которой мы это предлагаем. Этот проект. Вы можете взять шефство над любым городом, регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и ваша любовь к жизни. Ваше умение организовать пространство - в интересах людей”, - заявил президент.

Детали

Зеленский также призвал Швецию применять санкционные пакеты каждую неделю для того, чтобы ускорить завершение войны.

“Ни одного барреля русской нефти! Ни одного захода российских судов в ваши порты! Ни одного евро налогов ваших компаний в россии! Их военная машина должна остаться без средств к существованию. Сознательные действия российских войск по уничтожению гражданских людей в Украине, по разрушению наших мирных городов должны получить неотвратимую и принципиальную реакцию от всех европейских стран. От свободного мира", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что разрушение стало "фирменным почерком" российских войск. Чтобы это не стало победной стратегией, все военные преступления должны получить наказание. Те, кто отдавал приказы убивать, и те, кто убивал, должны пройти трибунал. Чтобы ни одно другое государство в мире не думало, будто сможет безнаказанно убивать людей просто вот так, разрушать дотла соседние страны.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за решением российского диктатора владимира путина — развязать войну на территории суверенного государства — стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать свои правила.

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