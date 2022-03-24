Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 71529 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 85463 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 89571 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94227 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104143 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156377 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72419 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154720 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110643 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69695 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

14 квітня, 18:41 • 3810 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 5958 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 4290 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 10142 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 5532 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 71529 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156377 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178468 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154720 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97900 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100346 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44795 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48104 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62651 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України

Київ • УНН

 • 104828 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Швеції запропонував державі взяти участь у відновленні будь-якого регіону або галузі в Україні, які постраждали через напад росії, передає кореспондент УНН.

Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України

Цитата

"Я запрошую вас продемонструвати світу, усім теперішнім та майбутнім поколінням, що війна не дає результату. Але мир – дає результат. І дає життя. Швеція – перша країна, якій ми це пропонуємо. Цей проект. Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю для їх відновлення. Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес і ваша любов до життя. Ваше уміння організувати простір – в інтересах людей”, - заявив президент.

Деталі

Зеленський також закликав Швецію застосовувати санкційні пакети щотижня для того, щоб пришвидшити завершення війни.

“Жодного бареля російської нафти! Жодного заходу російських судів у ваші порти! Жодного євро податків ваших компаній в Росії! Їхня воєнна машина повинна залишитись без засобів для існування. Свідомі дії російських військ по знищенню цивільних людей в Україні, по руйнуванню наших мирних міст повинні отримати невідворотню і принципову реакцію від усіх європейських країн. Від вільного світу”, - додав він.

Зеленський наголосив, що руйнування стало "фірмовим почерком" російських військ. Щоб це не стало переможною стратегією, усі воєнні злочини повинні отримати покарання. Ті, хто віддавав накази вбивати, і ті, хто вбивав, мають пройти трибунал. Щоб жодна інша держава у світі не думала, ніби зможе безкарно вбивати людей просто ось так, руйнувати вщент сусідні країни.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рішенням російського диктатора володимира путіна — розв’язати війну на території суверенної держави — стоїть прагнення зламати світовий порядок та грубою силою зброї нав’язати свої правила.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35