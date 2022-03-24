Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України

Цитата

"Я запрошую вас продемонструвати світу, усім теперішнім та майбутнім поколінням, що війна не дає результату. Але мир – дає результат. І дає життя. Швеція – перша країна, якій ми це пропонуємо. Цей проект. Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю для їх відновлення. Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес і ваша любов до життя. Ваше уміння організувати простір – в інтересах людей”, - заявив президент.

Деталі

Зеленський також закликав Швецію застосовувати санкційні пакети щотижня для того, щоб пришвидшити завершення війни.

“Жодного бареля російської нафти! Жодного заходу російських судів у ваші порти! Жодного євро податків ваших компаній в Росії! Їхня воєнна машина повинна залишитись без засобів для існування. Свідомі дії російських військ по знищенню цивільних людей в Україні, по руйнуванню наших мирних міст повинні отримати невідворотню і принципову реакцію від усіх європейських країн. Від вільного світу”, - додав він.

Зеленський наголосив, що руйнування стало "фірмовим почерком" російських військ. Щоб це не стало переможною стратегією, усі воєнні злочини повинні отримати покарання. Ті, хто віддавав накази вбивати, і ті, хто вбивав, мають пройти трибунал. Щоб жодна інша держава у світі не думала, ніби зможе безкарно вбивати людей просто ось так, руйнувати вщент сусідні країни.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рішенням російського диктатора володимира путіна — розв’язати війну на території суверенної держави — стоїть прагнення зламати світовий порядок та грубою силою зброї нав’язати свої правила.



