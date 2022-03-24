Прагне зламати світовий порядок та нав’язати свої правила: Зеленський про наміри путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За рішеннями російського диктатора володимира путіна — розв’язати війну на території суверенної держави — стоїть прагнення зламати світовий порядок та грубою силою зброї нав’язати свої правила. Про це в інтерв’ю La Republica заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Це агресія проти Європи, проти світу, яка почалася з України. Думаю, за цим стоїть прагнення зламати світовий порядок і грубою силою зброї нав’язати світові свої правила”, - заявив Зеленський.
Деталі
Він додав, що був готовий до зустрічі з путіним протягом всіх останніх років, коли вже був президентом. До цієї зустрічі він готовий і зараз. Однак Україна готова обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готова виконувати ультиматуми.
Голова держави наголосив, що кожен з українців є президентом і кожен є воїном. Тому українська нація буде битися до останнього.
Додамо
Зеленський заявив, що кремль готував напад на Україну задовго до початку війни. Захопити державу москва планувала протягом 48–72 годин, однак бліцкриг провалився.