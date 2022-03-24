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Стремится сломать мировой порядок и навязать свои правила: Зеленский о намерениях путина

Киев • УНН

 • 170378 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. За решениями российского диктатора владимира путина — развязать войну на территории суверенного государства — стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать свои правила. Об этом в интервью La Republica заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Стремится сломать мировой порядок и навязать свои правила: Зеленский о намерениях путина

Цитата

“Это агрессия против Европы, против мира, которая началась с Украины. Думаю, за этим стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать миру свои правила”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что был готов к встрече с путиным в течение всех последних лет, когда уже был президентом. К этой встрече он готов и сейчас. Однако Украина готова обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готова выполнять ультиматумы.

Глава государства подчеркнул, что каждый из украинцев является президентом и каждый является воином. Поэтому украинская нация будет биться до последнего.

Добавим

Зеленский заявил, что кремль готовил нападение на Украину задолго до начала войны. Захватить государство москва планировала в течение 48-72 часов, однако блицкриг провалился.

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