Стремится сломать мировой порядок и навязать свои правила: Зеленский о намерениях путина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За решениями российского диктатора владимира путина — развязать войну на территории суверенного государства — стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать свои правила. Об этом в интервью La Republica заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Это агрессия против Европы, против мира, которая началась с Украины. Думаю, за этим стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать миру свои правила”, - заявил Зеленский.
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Он добавил, что был готов к встрече с путиным в течение всех последних лет, когда уже был президентом. К этой встрече он готов и сейчас. Однако Украина готова обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готова выполнять ультиматумы.
Глава государства подчеркнул, что каждый из украинцев является президентом и каждый является воином. Поэтому украинская нация будет биться до последнего.
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Зеленский заявил, что кремль готовил нападение на Украину задолго до начала войны. Захватить государство москва планировала в течение 48-72 часов, однако блицкриг провалился.