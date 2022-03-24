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росія планувала захопити Україну протягом 72 годин, але бліцкриг провалився – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. кремль готував напад на Україну задовго до початку війни. Захопити державу москва планувала протягом 48–72 годин, однак бліцкриг провалився. Про це в інтерв'ю La Republica заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

росія планувала захопити Україну протягом 72 годин, але бліцкриг провалився – Зеленський

Цитата

“За планами ворога було передбачено захоплення України протягом кількох днів, 48 або 72 годин. Але бліцкриг провалився, вже місяць триває героїчний спротив українців, які боронять свою землю, свої дома, свої родини, свою свободу і суверенітет. Ворог деморалізований”, - заявив Зеленський.

Деталі

Він додав, що протягом місяця російська армія зазнала більших втрат особового складу і техніки, ніж на 10 років війни в Афганістані. Світ не знав такої жорстокої війни протягом останніх 80 років.

Зеленський зазначив, що росія використовує зброю і бомби, заборонені міжнародними конвенціями. Окупанти вбивають цивільних, жінок, дітей. Вони бомблять лікарні, школи, театри, де у підвалах ховаються мирні люди, і роблять це свідомо. Вони грабують дома і квартири, вивозячи на своїх БТРах посуд, одяг, меблі, а також ґвалтують жінок, мучать полонених і вбивають дітей. Вони мінують дороги і поля, обстрілюють колони людей, які евакуюються.

Додамо

Від початку вторгнення в Україну війська російської федерації загалом втратили понад 40 тисяч осіб. Також зростає кількість дезертирів.

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