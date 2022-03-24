россия планировала захватить Украину в течение 72 часов, но блицкриг провалился – Зеленский

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“По планам врага был предусмотрен захват Украины в течение нескольких дней, 48 или 72 часов. Но блицкриг провалился, уже месяц длится героическое сопротивление украинцев, которые защищают свою землю, свои дома, свои семьи, свою свободу и суверенитет. Враг деморализован", - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что в течение месяца российская армия понесла большие потери личного состава и техники, чем за 10 лет войны в Афганистане. Мир не знал такой жестокой войны в течение последних 80 лет.

Зеленский отметил, что россия использует оружие и бомбы, запрещенные международными конвенциями. Оккупанты убивают гражданских, женщин, детей. Они бомбят больницы, школы, театры, где в подвалах прячутся мирные люди, и делают это сознательно. Они грабят дома и квартиры, вывозя на своих БТРах посуду, одежду, мебель, а также насилуют женщин, мучают пленных и убивают детей. Они минируют дороги и поля, обстреливают колонны людей, которые эвакуируются.

Добавим

От начала вторжения в Украину войска российской федерации в целом потеряли более 40 тысяч человек. Также растет количество дезертиров.



