Зеленский заверил, что его семья в Украине

Цитата

“Моя семья в Украине. И позвольте мне ограничиться только этим комментарием", - сказал Зеленский.

На вопрос, думал ли он о предложении США по вывозу его из Украины, Зеленский ответил: “Они плохо обо мне думали, но я это простил. Я - со своим народом”.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что за время войны было совершено более десятка покушений на Зеленского.